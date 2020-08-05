Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığını açıklaması, Antalyalı turizmcileri sevindirdi.

05.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:20

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığını açıklaması, Antalyalı turizmcileri sevindirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilirken, tasarının tatilcilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmalarını da içerdiği söylendi. Almanya'nın Türkiye'de Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'ya seyahat kısıtlamasını kaldıracağı haberi Antalyalı turizmciler arasında sevinçle karşılandı.

'BU ÇOK İYİ BİR HABERDİ'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Dün itibarıyla Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızın uzun uğraşları sonucu Almanya pazarı artık Türkiye için yeniden 'merhaba' dedi. Bu çok iyi bir haberdi. Zaten en son Almanya kalmıştı. Önce 1 Haziran'da normalleşme süreciyle birlikte Türk misafirlerle yola çıkmıştık. Akabinde Ukrayna, Kazakistan, en son İngiltere uçuşlarımız başlamıştı. Hollanda birkaç gün önce karantina endişesini kaldırdı. En son beklenen hatta bana sorarsanız geç kalmış bir konu olarak da Almanya seyahat uyarısını kaldırdığı için çok mutluyuz. Çünkü Almanya bu ülke için, bu şehir için çok önemli. Türk turizminin gelişmesinde Antalya'ya çok büyük etkisi oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde geçen sene Türkiye'ye gelen 5 milyondan fazla Alman var, Antalya'ya gelen 2,5 milyondan fazla Alman var. Ama şimdiki önceliğimiz sayılardan ziyade uçuşların başlaması ve kapalı olan tesisleri açmaya devam etmek. Çünkü 1 Haziran'daki süreçte de tesisler yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Rusya pazarıyla birlikte hareketlendi, Kurban Bayramı ile beraber biraz daha fazla tesisimiz açıldı. Şimdi Almanya ile birlikte kapalı olan tesislerimiz açılsın, emekçi kardeşlerimiz işlerinin başına dönsünler. Çünkü 4-5 aydır evlerinde bekleyen insanlar var. Almanya'nın açılması sektör için çok önemli bir gelişme. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BUNLAR SON DERECE SEVİNDİRİCİ HABERLER'

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Temmuz ayı içerisinde Ukrayna'nın akabinde İngiltere'nin uçuşlarının başlamış olması daha sonra Ağustosun 8'i itibarıyla Polonya'nın ve 10'u itibarıyla Rusya'nın başlayacak olmaları ve dün gelen Almanya'nın Türkiye'ye yönelik 4 şehrimize seyahat uyarısını kaldırmış olması son derece sevindirici haberler. Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan, ana kaynak pazarlarımızdan. Tabii bundan sonraki süreçte bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamalar, sertifika süreci, genelgeye bağlı olarak yapmış olduğumuz uygulamaların çok doğru takip edilmesi ve ciddi olarak uygulanması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki seyahat uygulaması kaldırılmış ülkelerin daha sonra kapandığı da bir gerçek. Bu noktada yapacağımız çalışmanın ve göstereceğimiz performans hem bu senenin devamında hem 2021'e yönelik olarak alacağımız satışlarda bizim için çok ciddi avantaj oluşturacak" diye konuştu.

'PAZARLARIN DEVREYE GİRMİŞ OLMASI SON DERECE ÖNEMLİYDİ'

İç pazarın yanı sıra, Rusya ve Almanya'nın en önemli pazarlardan ikisi olduğunu aktaran Başkan Sili, şöyle dedi:

"Bu süreçten buradan gelecek sayılardan ziyade pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi. Bu noktada da hakikaten çok ciddi çaba gösterildi. Konuyla alakalı başta Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu olmak üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy ve paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bu konuyla alakalı olarak yine ciddi çaba gösteren sivil toplum kuruluşları, turizm profesyonelleri ve uygulamaları hakkıyla yerine getiren tesislerimizle işletmelerimiz ayrı bir teşekkürü hak ediyorlar. Bu noktada her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

'ALMAN DOSTLARIMIZ E-POSTA YAĞMURUNA TUTTU'

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Ukrayna'ya uçuşların daha önceden başladığını, Rusya'nın da aldığı karar uyarınca 10 Ağustos'ta başlamasının planlandığını belirterek, "Şimdi Almanya'nın da açılması süreci olumlu etkiledi. Son günlerde Rusya ve Ukrayna'dan ülkemize ciddi anlamda rezervasyon geliyordu. Dünkü haber bizim açımızdan çok sevindirici. Almanya'dan tatile gelmeyi düşünenler bölgedeki otelleri aramaya başladı. Dün akşam itibarıyla bizim Alman dostlarımız gerçekten e-posta yağmuruna tuttular; 'ne zaman geleceğiz, gelmek istiyoruz' diye. Eminim 2-3 gün içerisinde Alman tur operatörlerinin uçak sistemleri oturduktan sonra ciddi bir Alman misafir rezervasyonu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'HABER ÖZELLİKLE ALMANLARI ÇOK MUTLU ETTİ'

Antalya'nın ve Manavgat'ın özellikle Ruslar, Almanlar ve İngilizler tarafından çok sevildiğini anlatan Cengiz Haydar Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ruslar, Almanlar ve İngilizler ülkemizi çok seviyor. Güvenli olduğuna da inanıyorlar ama ülkeler arasındaki görüşmelerin bir an önce tamamlanmasını istediler. Biz dostlarımızdan aylardır, hem telefon hem de mail aracılığıyla mesajları alıyorduk; 'Ne zaman açılacak sizin bilginiz var mı?' diye. Dünkü güzel haber de özellikle Almanları çok mutlu etti. Biliyorsunuz bizim bölgemiz, ağırlıklı olarak Alman turistlerin tercih ettiği bir bölge. Son yıllarda Rusların da gözdesi oldu ama Almanlar her zaman yaz kış bizim bölgemize gelen misafirler. Eminim Alman misafirlerin gelmesiyle turizm sezonu da biraz daha uzayacak. Belki yılbaşına kadar, belki de salgınla ilgili bir problem olmazsa kış mevsiminde de eskisinden daha iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum."

'OTELLER KURALLARA GERÇEKTEN UYUYOR'

Covid-19 salgını nedeniyle otellerde tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığını vurgulayan MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, "Bölgemizde bulunan oteller kurallara gerçekten uyuyor. Bakanlığımız zaten çok sert bir şekilde denetlemelerini sürdürüyor. Şu anda tesislerde tatil yapmak -ki ben bazı misafirlerimize söylüyorum- normal zamanda tatil yapmaktan daha güvenli. Normal zamanlarda kalabalık nedeniyle dikkat edemediğimiz konulara bile şimdi çok aşırı şekilde dikkat ediyoruz. Personelimiz çok dikkatli, her türlü kurala uymaya çalışıyoruz. Onun için misafirlerimiz, normal zamanda tatil yapmaktan daha güvenli tatil yapabilirler" dedi.

Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı 3. Sayfa
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar
Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Beyonce Müjde Ar Gupse Özay Coşkun Sabah
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Antalyalı turizmcilerde Almanya sevinci - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 16:20:43. #1.14#
title