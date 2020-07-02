Antalyalı turizmciler turist bekliyor Avrupa içerisinde sınırlar yeniden açık ve seyahat etmek de mümkün. Yaz tatili için tam zamanında.

Avrupa içerisinde sınırlar yeniden açık ve seyahat etmek de mümkün. Yaz tatili için tam zamanında... Ancak çoğu üçüncü ülke, yani AB dışındaki ülkeler için seyahat uyarıları hala geçerli. Almanya'dan tatilcilerin en popüler destinasyonlarından biri olan Türkiye için de. Muhabirimiz Julia Hahn, Antalya'da turizmle geçinenlerle görüştü.

Kaynak: DailyMotion.com