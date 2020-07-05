Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, kendisini çok seven zihinsel engelli Umut Bostancı ile İzmir'de eğlenceli bir gün geçirdi.

Antalyalı
05.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:38

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, kendisini çok seven zihinsel engelli Umut Bostancı ile İzmir'de eğlenceli bir gün geçirdi.

İstanbul'da yaşayan Emel Keskin, kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ı çok seven İzmir'deki zihinsel engelli kardeşi Umut Bostancı'yı mutlu etmek istedi.

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği Örümcek Adam kostümüyle tanınan Burak Soylu ile iletişime geçen Keskin, 36 yaşındaki kardeşi için unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Kostümünü bu sefer Umut için giyen Soylu, üzerinde "Spiderman" yazan 1964 model klasik otomobille yola çıktı.

Antalya'dan "İyilik için umut" olarak adlandırdığı yolculuk sonrası İzmir'e ulaşan Soylu, bir kişinin daha mutluluğuna ortak oldu.

Soylu, odası Örümcek Adam fotoğrafları ve oyuncaklarıyla dolu Umut ile aynı evde bir gün geçirdi, İzmir'in sokaklarında gezdi.

Elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışıyor

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam'ın dost canlısı ve iyilik yapan bir karakter olduğunu söyledi.

Kurgusal karakterin izinden yürüdüğünü, elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, depremzedelerle buluştuğunu, salgından dolayı sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladığını, çocukları mutlu ettiğini dile getirdi.

Soylu, iyilikten beslenen bir karakteri yansıtmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailesinin isteği üzerine Umut kardeşimizin mutluluğu için yollara düştüm. Bu kadar sevildiğimi tahmin etmiyordum. Umut'un gözlerindeki mutluluğu görünce dünyalar benim oldu. Odasının her yerindeki Örümcek Adam fotoğrafları, oyuncakları görünce, 'Spiderman'i benim kadar seven birisi varmış' dedim. Umut ve ailesi çok temiz insanlar. Ben de böyle bir aileyle tanıştığım ve onların sevgisini hissettiğim için çok mutluyum. Benim süper gücüm insanlara sevgi dağıtmak. Onların sevgisi beni süper kahraman yapıyor."

"Örümcek Adamı inanılmaz seviyor"

Abla Emel Keskin ise kardeşinin altı aylıkken yüksek ateş nedeniyle havale geçirmesi sonucu zihinsel engelli hale geldiğini ifade etti.

Kardeşinin çocuk ruhlu olduğunu vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Çok duygusal ve hassas. Örümcek Adamı inanılmaz seviyor. Kardeşimin odası Örümcek Adam temalı oyuncaklar, çanta, kalemlik, defterlerle dolu. Hatta perdesi, halısı ve nevresim takımları bile Örümcek Adam temalı. Onu Antalyalı Örümcek Adam ile buluşturduk. Kardeşim için hayatında unutamayacağı bir an oldu. Birbirlerine sarıldılar, dans ettiler, fotoğraf çektirdiler. Örümcek Adam ailemizin yeni üyesi oldu. Umut, arada dili takılsa da konuşuyor, sürekli kahramanını soruyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu Haber
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı Haber
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Bülent Ersoy Coşkun Sabah
Spor Ali Koç İrfan Buz Gökhan Töre Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Bakan Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Antalyalı "Örümcek Adam"dan "umut" yolculuğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 11:38:07. #1.14#
title