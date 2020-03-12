Antalyalı öğrencilerden Suriye'deki askerlere duygulandıran mektup Suriye'deki askerlere mektup yazan öğrenciler, "Hiç merak etmesinler arkalarında duruyoruz.

Suriye'deki askerlere mektup yazan öğrenciler, "Hiç merak etmesinler arkalarında duruyoruz. Onların taşıdığı şanlı bayrağı biz devralacağız. Onların eşi dostu bize emanet, onlar da Allah'a emanet" dediler.



Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aksu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü öğrencilere Özel Harekat Şubesi, Aile İçi Şiddet Birimi, Silah Ruhsat Birimi, Suç Önleme Bürosu, Polis Merkezi Amirliği, Devriye Ekipleri Amirliği ve telsizle haberleşme hakkında bilgiler verdi.



Öğrencilerin en fazla merak ettikleri bordo bereliler ile Polis Özel Harekatçılar hakkında soruları cevaplayan Gülcü, "Özel harekatçılar bina operasyonları, rehin alma operasyonları, teröristler konusundaki operasyonlara giderler. Onlar bizim silahlı gücümüzdür. Bordo bereli olmak içinse önce asker olmak gerekiyor. Bordo bereli olmak için fiziksel olarak güçlü olmamız gerekiyor. Özel harekattan farklı bir birim" diye belirtti.



Öğrencilere 'tedbirli olun' uyarısı



Öğrencilere, suç ve suça meyilli insanlardan korunma tedbirlerini anlatan Gülcü, "Tanımadığınız insanlardan yiyecek, içecek ya da hediye tarzı şeyler almayın. Her zaman aydınlık ve işlek yollardan gidip gelmeyi tercih edin. Bilmediğiniz insanlara fotoğraflarınızı, numaranızı, kimlik numaranızı göndermeyin. Güvendiğiniz insanlarla birlikte olun" şeklinde konuştu.



"Bayrağı devredeceğiz"



Öğrencilerin en fazla dikkatini çeken birim Özel Harekat Şubesi oldu. Bir özel harekat polisi öğrencilere hitap ederek, "Biz bu bayrağı size devredeceğiz. Vatan, bayrak sevginizin olması bizim hepimize gurur veriyor. Bize duygulandırıyor. Türk milleti olarak bu bilinçte yetişecek sizleri görmek bizi mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Memleketinizi severek büyüyün. Memleketimize ileride büyük insanlar olarak hizmet edin" dedi.



"Bu mektubu okuyunca çok sevinecekler"



Öğrenciler duygularını mektup yazarak bir özel harekat polisi aracılığı ile Suriye'de görevli Polis Özel Harekat timleri ile askerlere gönderdi. Yazılan mektupları götürerek askerlere okuyacağını ifade eden Polis Özel Harekat mensubu, "Polis amcalarınız, asker amcalarınız bu mektupları okuyunca çok sevinecekler, çok mutlu olacaklar ve yalnız olmadıklarını hissedecekler. Arkamızda büyük bir Türk gençliği var diyecekler" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Suriye'deki görevli polis ve asker birliklerine seslenen öğrenciler, "Askerlerimize polislerimize mektup yazdık. Hiç merak etmesinler arkalarında duruyoruz. Onların taşıdığı şanlı bayrağı biz devralacağız. Onların eşi dostu bize emanet, onlar da Allah'a emanet" dediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA