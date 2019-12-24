Antalyalı kuaför milli takım için tasarlayacak

24.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:53

Milli takıma seçilen Antalyalı erkek kuaförü Selçuk Karamaça, İtalya'nın Roma kentinde gerçekleştirilecek Saç Tasarım Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.



İtalya'nın Roma kentinde 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroCup/FIAM Saç Tasarım Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takım belirlendi. Konyaaltı ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Selçuk Karamaça, milli takıma seçilerek Antalya'ye temsil etme hakkı kazandı.



Milli takım belgesini EuroCup Türkiye temsilcisi Gökhan Hamarat'ın elinden alan Karamaça, ülkesini uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.



Mesleğe 20 yıl önce başladığını anımsatan Karamaça, "Milli takıma girme şansı yakaladım. Ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Çok mutluyum. Sürekli eğitimlere katılarak, gerek internetten gerek özel aldığım eğitimlerle bu hakkı kazanmanın gururunu yaşıyorum. Bir Antalyalı olarak bayrağımızı İtalya'da dalgalandırmak istiyorum. Bana bu şansı veren başkan Hamarat ile yardımcısı Osman Balcı ve erkek berberleri sorumlusu Erkan Engin'e teşekkür ederim." dedi.



Karamaça, kendisinden desteklerini esirgemeyen eşine ve ailesine de teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA