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Antalyalı kick boksçu Erkan Tonkal Türkiye üçüncüsü oldu

Korkuteli Belediyespor Kick Boks Takımı sporcusu Erkan Tonkal, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

16.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:08
Antalyalı kick boksçu Erkan Tonkal Türkiye üçüncüsü oldu

Belediyespor Kick Boks Takımı sporcusu Erkan Tonkal, Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Antalya'daki bir otelde düzenlenen şampiyonanın birinci etabında büyük erkekler kategorisinde ringe çıkan Erkan Tonkal, 75 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Korkuteli Belediyespor Basın Sorumlusu Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada, Korkuteli doğumlu sporcunun iki yıldır antrenör Şükrü Haksız nezaretinde çalıştığını söyledi.

Tonkal'ın uygun kemere sahip olmadığından daha önce müsabakalara alınmadığını belirten Demirci, "Erkan son 3 aylık yoğun çalışmaları sonucu ilk resmi müsabakasına çıkıp ilk kürsüsünü yaptı. Kuvvet çalışmaları sırasında sporcumuza Korkuteli Belediyespor kulübünün dünya ikincisi MMA sporcusu Yıldırım Çakar yardımcı oldu. Şampiyonada hem Korkuteli'yi hem de Antalya'yı temsil etmekten gurur duyduk" diye konuştu.

Kaynak: AA
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