Antalyalı Kadınlardan Yürüyüş

Antalyalı kadınlar, 'Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı' tanınmasının 84. yıldönümünde yürüyüş gerçekleştirdi.

Antalya'da kadınlar, CHP öncülüğünde 'Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı' tanınmasının 84. yılı kapsamında Aydın Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Ellerinde dövizler ve "Antalya'da kadının mührü var" pankartı eşliğinde yürüyüşe geçen kadınlar, haklarının genişletilmesini içeren sloganlar attı. Kadınlar Güllük ve Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Kadın polisler tarafından aranan kadınlar adına Atatürk Anıtı'na CHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci çelenk bıraktı. Grubun en arkasında ise destek amacıyla erkeklerin de yürüdüğü görüldü.

"Kadının güçlü olduğu bir ülkenin temelleri sağlam demektir"

Burada kadınlara hitap eden Deveci, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı kazanmasının 84. yılında sosyal, siyasal ve idari noktalarda temsil gücünün yeterli olmadığından kadınların mutlu olmadığını söyledi.

Kadınların mecliste, belediye başkanlıklarında yeterli seviyede yer almadığından yakınan Deveci, "Kadın kişiliğini kazanmış aydın ve özgür olursa girdiğimiz yolda ilerleyebiliriz. Ülkemizde kadın-erkek eşitliği konusunda en büyük değişimleri gerçekleştirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz, zihniyet değişikliğinden, hukuka, eğitimden, çalışma hayatına toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaktır. Demokrasi ancak kadınların tam anlamıyla güçlendiği ve eşit yurttaş olduğu bir toplumda kökleşebilir. Kadınların kamusal ve toplumsal yaşama daha eşit katılabilmeleri ile daha güçlü olmalarından kadınlar kadar erkekler ve çocuklar dolayısıyla tüm ülke yararlanacaktır. Unutulmamalıdır ki kadının güçlü olduğu bir ülkenin temelleri sağlam demektir" dedi.

"Yüzde 50 temsiliyet"

Kadınların siyasetin mutfağından sorumlu olduğunun altını çizen Deveci, "'Onlar ellerinin hamuru ile her işi yapabilirler. Seçim zamanı kapı kapı dolaşmak, broşür dağıtmak, mitinglerde kalabalığı oluşturmak onların işidir, görevidir. Evleri, sokakları en iyi onlar temizleyebilir.' Bu söylemlerin ötesinde; yönetim kademelerinde, temsil noktasında olmak istiyoruz. Kadınlar artık siyasetin mutfağından çıkıp sofrasına da oturmak istiyor. Yıllar önce kavuştuğu seçme ve seçilme hakkını kullanarak karar mekanizmalarında da yer almak istiyor. Hayatını yarısını oluşturan kadınlar olarak, kadınsız siyaset yarınsızdır, yarınlar için Antalya'da kadının mührü var diyoruz. Kotalara sığınmadan, yüzde 50 temsiliyet istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA