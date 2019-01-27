Antalyalı Kadınlara Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, Habitat Derneği tarafından yürütülen 'Kız Kardeşim' projesini Antalyalı kadınlarla buluşturdu. Proje kapsamında ilk eğitim 'Sosyal medya okuryazarlığı' alanında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde verildi.

Türkiye'nin 30 ilinde 18-55 yaş arası kadınlara gönüllü eğitmenler aracılığı ile ulaşan Kız Kardeşim projesi Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle başladı. Proje kapsamında ilk eğitim çalışması, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde gerçekleşti. Eğitim çalışması, sosyal medya tarihi, sosyal medya nedir, sosyal medya yararları ve zararları, sosyal medyada itibar yönetimi, yeni medya, sosyal medya araçları, internet hukuku alanlarını kapsayan Sosyal Medya Okuryazarlığı başlığında düzenlendi.

Kız Kardeşim projesi, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlamak ve fırsat vermek için 2018 Ocak ayı itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülüyor. 18-55 yaş aralığındaki kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığının arttırılması ve desteklenmesini, bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanımına destek olacak bir içeriğini kapsayan proje kapsamında eğitimler 30 ilde, 60 gönüllü genç eğitmen tarafından veriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA