ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da krav maga dövüş sanatı eğitimi alan kadınlar, olası saldırı anında neler yapmaları gerektiğini öğreniyor.

ANTALYA'da krav maga dövüş sanatı eğitimi alan kadınlar, olası saldırı anında neler yapmaları gerektiğini öğreniyor. Çok fazla kas gücü gerektirmeyen, taktiksel hareketlerle rakibi etkisiz hale getirme odaklı karma bir dövüş sporu olan krav maga, İsrail askeri güçleri için geliştirilen savaş sanatı tekniği olarak biliniyor.

Antalyalı kadınlar, kendilerine yönelik olası bir şiddet olayından en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmek için askeri dövüş tekniğinin daha basitleştirilmiş versiyonu olan krav maga öğreniyor. Sivil hayatta açılan kurslarla kolaylıkla öğrenilebilen melez dövüş sanatı krav maga, kas gücü gerektirmeyen, tamamen teknik odaklı bir savunma sporu olarak biliniyor. Güç gerektirmediği için kadınların yoğun ilgi gösterdiği krav maga, kolaylıkla öğrenilip uygulanabiliyor.

Krav maga antrenörü Miraç Buğday, dövüş sanatının inceliklerini kadın kursiyerlere öğretmekten gurur duyduğunu söyledi. Özellikle sosyal medyada izlediği kadına şiddet olaylarını gördükçe daha çok kadına bu sporu öğretmek istediğini anlatan Buğday, 'Kadınlar bu sporu çok kolay yapabilir. Tamamen teknik odaklı bir savunma sporu. Kadınları zayıf görüp zarar vermek isteyen erkekler birkaç teknikle kolaylıkla etkisiz hale getirilebilir" dedi.

'SOKAKTA KORKMADAN YÜRÜYORUM'

Krav maga kursu alan turizmci Zuhal Karaduman, 'Hocamızın düzenlediği hediye kurs kampanyasını kazandım. 3 saatlik eğitimin ardından devam etmeye karar verdim. Kadına şiddet olayları çok fazlalaştı. Ben de kendimi korumam gerektiğini düşündüm. Araştırmalarımda bu sporun kadınlar için güzel bir savunma sporu olduğunu gördüm. Önceden sokakta yürürken ürkerek hareket ederdim. Şimdi ise özgüvenim var. Kötü niyetli birisi gelse bile onu nasıl durdurabileceğimi biliyorum" diye konuştu.

'SAVUNMADAN SONRA SALDIRIYI ÖĞRENECEĞİM'

Bir başka kursiyer Senem Sevenli ise, 'Kendimi savunmak için bu spora başladım. Aslında İsrail askerlerinin kullandığı bir dövüş sanatı, aynı zamanda öldürücü bir sanat. Biz şu an kendimizi savunma kısmındayız, sonra saldırı kısmını da öğreneceğim. Bir kadın olarak başlangıçta zor geliyordu, ama artık gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Krav maga eğitiminin verildiği merkezin yöneticisi Zekiye İnce, 'Son günlerde kadınlara şiddet artışı, krav maga dövüş sanatına ilginin artmasına neden oldu. Ücretsiz kampanya başlattık. Bir hayli tuttu. 3 saat ücretsiz eğitim alan kadınlar, ardından üye olup eğitimlerine devam etti. Kadınlar çok ilgi gösterdi" dedi.

ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR
ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Savaş artık an meselesi! Putin 80 bin askere 'Hazır ol' talimatı verdi, işte ilk hedef
Savaş artık an meselesi! Putin 80 bin askere "Hazır ol" talimatı verdi, işte ilk hedef
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA ANTALYALI KADINLAR, KRAV MAGA İLE KENDİLERİNİ KORUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:19:39. #1.14#

title