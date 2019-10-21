Antalyalı kadın voleybolculardan Mehmetçiğe destek

Kepez Belediyespor Voleybol Kız Takımı, rakibi Elit Akdeniz GSK B Takımını 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda asker selamı yaptı.

21.10.2019 16:28
Antalyalı kadın voleybolculardan Mehmetçiğe destek

Kepez Belediyespor Voleybol Kız Takımı, rakibi Elit Akdeniz GSK B Takımını 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda asker selamı yaptı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Midi Voleybol Şampiyonası'nın C Grubundaki ilk maçında Kepez Belediyespor Midi Voleybol Kız Takımı, Elit Akdeniz GSK B Takımı'yla karşı karşıya geldi.

Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı rakibini 3-0 mağlup etti.

Filenin genç yıldızları, galibiyet skorunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere asker selamı vererek kutlayarak, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Kaynak: AA
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