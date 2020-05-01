Antalyalı işçi, tek başına 280 gündür grevde

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyesi Yener Gürer, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmaması nedeniyle 280 gün önce başlayan grev sürecini olumlu sonuç alınıncaya kadar sürdürmekte kararlı.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyesi Yener Gürer, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmaması nedeniyle 280 gün önce başlayan grev sürecini olumlu sonuç alınıncaya kadar sürdürmekte kararlı.

Gürer, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmaması nedeniyle aylar önce greve başladı.

Sendikanın desteğiyle belediye önünde kararlılıkla greve devam eden 3 çocuk babası 49 yaşındaki Gürer, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır belediyenin Çevre Sağlığı Müdürlüğünde ilaçlama ve filiz işçisi olarak çalıştığını söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne buruk girdiklerini aktaran Gürer, 280 gündür bir sözleşme imzalanamadığını belirtti.

Bir siyasi amacının olmadığını vurgulayan Gürer, şöyle konuştu:

"Yağmur, fırtına hiçbir şey beni etkilemedi. Tek amacım toplu iş sözleşmesini imzalamak. Seçimlerde yapılan vaatlerin hepsi unutuldu. Kararlı şekilde haklı mücadeleme devam edeceğim. Bu süreçte ziyaretime gelen arkadaşlarım ve vatandaşlar, moral ve güç veriyor. Belediyede çalışan işçi arkadaşlarım işten çıkartılma korkusuyla ancak telefonla arayarak bana destek verebiliyorlar. Sosyal medyada bir şey yazmaya bile korkuyorlar. Antalya'ya hiç yakışmayan bir durum var."

Toplu iş sözleşmesi imzalanırsa 8 bin 200 işçi yararlanacak

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi Başkanı Muhammed Talha Kandil de Büyükşehir Belediye Başkanlığına Muhittin Böcek'in seçilmesinin ardından 5 bin 600 olan üye sayılarının bin 200'e kadar düşürüldüğünü savundu.

Kandil, salgın ve TİS imzalanamamasından dolayı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne buruk girdiklerini söyledi.

İşçi Yener Gürer'in grevi sürdürmesi sayesinde TİS'i imzalayacaklarına inandıklarını belirten Kandil, "Toplu İş Sözleşmesi imzalanınca, belediyedeki 8 bin 200 işçi arkadaşımız bundan yararlanacak. Bu grev sürdüğü sürece, herhangi bir başka sendika buradan yetki alamaz. Belediye yetkimizin düşmesi için dava açtı. 'İşçilerin maaşlarına bin lira artış yapalım' demektense sendikanın grevini düşürmek için dava açıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA