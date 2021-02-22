Sepaş Enerji'den Antalyalı genç iş insanlarına indirim

Sepaş Enerji ile Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) arasındaki iş birliği kapsamında 158 dernek üyesi işletmelerindeki elektrik için indirimli tarifeden yararlanacak.

Sepaş Enerji ile Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) arasındaki iş birliği kapsamında 158 dernek üyesi işletmelerindeki elektrik için indirimli tarifeden yararlanacak.

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji ile ANTGİAD arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu iş birliği kapsamında, ANTGİAD'ın 158 üyesi işletmelerinde kullandıkları elektriği indirimli tarifeden alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, "Ülke geneline yayılan satış ağıyla hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden belirleyip, onlar için en özel teklifi hazırlıyoruz. Bu sayede fiyatta rekabetçilik ve şeffaflık yaklaşımıyla, tüketim profiline göre en avantajlı seçeneği öneriyoruz. ANTGİAD ile imzaladığımız protokolün Antalya sanayisine ve genç iş insanlarına artı değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya