Antalyalı görme engelli Mert, Cumhurbaşkanı ile görüştü ANTALYA'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans görüşmesi yapan görme engelli Mert Yakıştır (18), bu görüşmede yaptığı çalışmaların ne derece faydalı olduğunu görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesi yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans görüşmesine, Antalya'dan doğuştan yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır katıldı. Mert Yakıştır, bilişim sektöründe yaptığı yazılım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yakıştır'ı azminden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bakanımız Mehmet Bey her zaman her türlü sıkıntıda yanında olacaktır. Senin şu anda elde ettiğin mesafe her türlü takdirin üstündedir. Kutluyorum seni" dedi.

'TÜM ANTALYALI GENÇLER ADINA KONUŞMAK BİR GURURDU'Cumhurbaşkanı ile ilk kez görüşme yaptığını belirten Mert Yakıştır, "Bu nedenle de çok heyecanlıydım. Cumhurbaşkanımızla görüşürken, gayet doğal olmaya çalıştım. Yaptığım hizmetleri, 4 yıl içinde bilgisayarla nasıl yazılım çalışması yaptığımı anlattım. Cumhurbaşkanımız bize her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi. 3-4 dakika da olsa önemli olan kendimizi ifade etmekti. Antalya'da bütün gençler adına sadece ben konuştum. Bu bana çok daha büyük onur verdi. Yaptığım çalışmaların ne derece faydalı olduğunu gördüm. Milletimize hizmet etmeyi seviyorum. Devamının gelmesi için de iyi bir motiveydi. Çünkü koronavirüs döneminde Cumhurbaşkanımızla böyle bir görüşme yapmış olmam, benim için büyük bir moral oldu" diye konuştu.Mert Yakışır, hayalinin bilgisayar programcısı olmak olduğunu sözlerine ekledi.GÖNÜLLÜ KODLAMA EĞİTİMLERİ VERİYOR

Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alanı Web Tasarım Dalı'nda eğitim alan Mert Yakıştır, 4 yıl önce Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde genç gönüllü kodlama eğitimleri vermeye başladı. Görme engelli olmasına rağmen çocukluktan beri web tasarımına ilgisi olan Yakıştır, bilgisayarı olmadığı halde telefondan tasarım yapmaya başladı. Yakıştır'a, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nce bilgisayar hediye edildi. Daha sonra gençlik merkezlerinde bilişim dersi vermeye başlayan Mert Yakıştır, Google Geliştirici Grubu Antalya Organizatörü oldu. Aksaray'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kodlama eğitimlerine katılan Mert Yakıştır'a, geçen yıl Gİençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Kaynak: DHA