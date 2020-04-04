Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı
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Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı

Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadıAntalya'da bir grup genç, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarına rağmen cadde de biraraya gelip 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde göbek attı.

04.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:32
Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı

Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı

Antalya'da bir grup genç, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarına rağmen cadde de biraraya gelip 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde göbek attı. Gençlerin caddeyi türkülü mekana çevirdiği eğlencesi polisin müdahalesi ile son buldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uyarıları, 'Maskesiz çıkmayın' çağrılarına rağmen Antalya'da bir grup genç dün akşam Muratpaşa ilçesinin Dokuma Semti'nde ve cadde ortasında biraraya gelip göbek attı. Araçlarının tüm kapılarını açıp 'Erik Dalı' türküsünü yüksek seste açan bir grup genç, caddede türkü eşliğinde oynamaya başladı. Antalyalı gençlerin bu görüntüsünü çevre sakinleri balkonlardan izledi. Görenlerin, "Koronavirüs salgınına rağmen bu da yapılır mı?" dediği ilginç görüntüler ardından bölgeye polis ekibi geldi.

Antalyalı gençler, polisin uyarısından sonra müziği kapatırken, bazılarının "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözleri ise kamera kayıtlarına yansıdı. Gençler bu ilginç görüntüleri Antalya'daki bir sosyal medya sitesinde yayınlanınca tepki çekti.

Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı

Kaynak: DHA

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Antalyalı gençler caddede 'Erik Dalı' oynadı
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