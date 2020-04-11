Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı - Haberler
Güncel

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattıAntalyalı fırıncı Hakkı Çakmak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için aracıyla sokak sokak gezip semt sakinlerine ekmek sattı.

11.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:13
Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Antalyalı fırıncı Hakkı Çakmak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için aracıyla sokak sokak gezip semt sakinlerine ekmek sattı.

Çakmak, semt sakinlerinin dikkati çekmek için anons sistemi yerine oyun havası çalarak dikkat çekmeyi tercih etti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağını açıklamasının hemen ardından vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar 24 saat açık kalması kararını vermişti. Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Çakırlar bölgesinde yaşayanlarda, fırıncıların seyyar hizmetinden yararlandı.

Antalyalı fırıncı Hakkı Çakmak da, semt sakinleri için bölgeye aracıyla servis yaptı. Fırıncı Hakkı Çakmak, anons sistemiyle satış yapmak yerine oyun havası müziği çaldı. Jandarmanın izniyle semtteki sokak ve caddelerde ekmek satan Çakmak, Ne kadar satış oldu bilmiyorum, yarında da devam edeceğiz dedi.

Oyun havaları müziği eşliğindeki ekmek satışı, semt sakinlerini güldürdü.

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak İrem Derici Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Lionel Messi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 17:40:56. #1.15#
title