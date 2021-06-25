Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
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Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı.

Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı

Marmara'daki müsilaj sorununa dikkat çekmek için dalış yapan Fester Abdü, görüntüleri 7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak

Fester Abdü: "İçler acısı"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan ve 'Deli mi ne' kanalının sahibi eski milli sprocu ünlü fenomen Fester Abdü, müsilaja dikkat çekmek için Marmara Denizi'nde dalış gerçekleştirdi. Dalış anlarını kayda alan Abdü, gençlere çevre bilincini aşılamak için görüntüleri 7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak.

Antalya'da yaşayan ve video paylaşım sitesi Youtube'de 7,5 milyon takipçiyle 'Deli mi ne' isimli kanalın sahibi ünlü fenomen Fester Abdü, uzun süredir kamuoyunda gündemde olan Marmara Denizi'ndeki Müsilaj (deniz salyası) kabusuna dikkat çekmek için, dün İstanbul'a uçtu. Müsilajın yoğun olduğu kısma gelerek dalgıç kıyafetlerini giyen Abdü, burada bir dalış gerçekleştirdi. Abdü, müsilaja dikkat çekmek ve çoğunluğu genç kesim olan takipçilerine çevre bilincini aşılamak için, dalış esnasını su altı ve su üstünden kayda aldı. Su üzeri ve içerisindeki müsilaj görüntüsünün ise içleri acıttı.

"İçler acısı"

Görüntüleri takipçileriyle paylaşacağını belirten Abdü, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İnsanlara bu durumun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlatabilmek adına Antalya'dan, İstanbul'a geldim. Antalya'da denizimiz tertemiz ama Marmara'da içler acısı. Suyun içerisine girdim ve takipçilerimize durumun ne kadar vahim olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım kısa sürede denizlerimiz eskisi kadar mavi ve temiz hale gelir.Çünkü o görüntüleri çok özlemiş durumdayız. Hızlı bir şekilde toparlansın, Marmara eskisi kadar temiz olsun"

Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı
Antalyalı fenomen Marmara'da müsilaja daldı... Denizdeki son durum içleri acıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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