Antalyalı emlakçının gülümseten ilanları ilgi çekiyor
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Antalyalı emlakçının gülümseten ilanları ilgi çekiyor

Antalya'daki bir emlak şirketinin e-ticaret platformlarında, "İngiltere prensi istedi vermedik, maksat yabancıya gitmesin", "Duyanlar duymayanlara söylemesin, başkası alır üzülür.

Antalyalı emlakçının gülümseten ilanları ilgi çekiyor
17.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:28

Antalya'daki bir emlak şirketinin e-ticaret platformlarında, "İngiltere prensi istedi vermedik, maksat yabancıya gitmesin", "Duyanlar duymayanlara söylemesin, başkası alır üzülür." gibi başlıklarla yayımladığı gayrimenkul ilanları, görenlerin dikkatini çekiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlar faiz indirim kararlarının ardından hareketlenen gayrimenkul piyasasını mobil uygulamalar üzerinden takip ediyor.
Binlerce ilanın yer aldığı internet sitelerinde öne çıkmak isteyen ilan sahipleri ise birbirinden ilginç yöntemlere başvuruyor. Kimi ücretli reklamları, kimi farklı yazı karakterlerini tercih ederken, Antalya merkezli bir emlak şirketi ise sıra dışı satış stratejisiyle ilanlarını okuyanları hem bilgilendiriyor hem de gülümsetiyor.
Müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışan söz konusu şirketin öne çıkan ilan başlıkları şöyle:
"İngiltere prensi istedi vermedik, maksat yabancıya gitmesin. Sahibinden satılık hipodrom. O sen olsan bari dedirtecek kadar güzel daire. Bilim adamları açıkladı, kelepir daire kazandırıyor. Duyanlar duymayanlara söylemesin, başkası alır üzülür. Biz daha iyisini buluncaya kadar en iyisi bu. Kim demiş kalmadı, işte dairenin kralı. Daire değil hipodrom. Sahibinden satılık Veli Efendi Hipodromu. Yatırımcılara sesleniyoruz, yatırın. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Gözü yüksekte olanlar için site içinde 7. kat. Mangalcılar burada mı? Kocaman terası var. Keşke benim olsa dedirten daire."
"Esprili başlık fikri vermek amacıyla arayanlar da oldukça çok"
Şirket ortaklarından Aziz Karakaya, AA muhabirine, şirketlerinin 8 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.
Şirketlerinde 50 kişilik bir ekiple gayrimenkul alım satım ve danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Karakaya, online ortamda birden fazla platformda hesaplarından esprili ilanlarla hem dikkat çekebilmeyi, hem de ev ararken strese girenleri bir anlık da olsa gülümsetmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Karakaya, genç bir ekiple çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ekip arkadaşlarımız dinamik ve sosyal medyayı takip ediyor. Bazen buradaki esprilerden, bazen filmlerdeki repliklerden yola çıkarak ilan başlıklarını belirliyorlar. Esprili ilanlar da bu arkadaşlarımız tarafından oluşturuluyor. Emlak piyasasında Antalya'da hareketli günler yaşanıyor. İlanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için arayanlar kadar, esprili başlık fikri vermek amacıyla arayanlar da oldukça çok."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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