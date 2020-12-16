Antalyalı domates ihracatçıları kotanın kaldırılmasını istiyor
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Antalyalı domates ihracatçıları kotanın kaldırılmasını istiyor

16.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:08
Antalyalı domates ihracatçıları kotanın kaldırılmasını istiyor

Antalya'da yaş meyve ve sebze ihracatçıları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılmasını istiyor.

Antalya'da yaş meyve ve sebze ihracatçıları, Rusya'ya domates ihracatında kotanın kaldırılmasını istiyor.

Yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir şirketin sahibi Abdullah Bulut, Rusya'ya domates ihracatında 2015 öncesinde kota olmadığı anımsattı.

Domates kotasının 150 bin ton olmasının üreticiyi tedirgin ettiğini ifade eden Bulut, "Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiği şu günlerde çocukların ve hastaların taze meyve ve sebzeyle beslenmesine kota konulması anlaşılır bir durum değildir. Kota tamamen kaldırılmalıdır." dedi.

Türkiye'nin domates üretiminde 13 milyon tona ulaşan rekoltesiyle dünyada dördüncü sırada yer aldığını aktaran Bulut, "Antalya bölgesinde 200 bine yakın üretici var. İşçiler, nakliyeciler, malzemeciler, kasacılar, tedarikçiler de var. Rusya'nın domates kotası dolduğu için hasada hazır domatesler dalında bekliyor." diye konutu.

Demre Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Avcı da hasatın yapılmasıyla ürünlerin pazarlarda yer almaya başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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