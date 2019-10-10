Antalyalı Demir Adam Ali Bıdı: "120 yaşına kadar yaşamayı hedefliyorum"

10.10.2019 16:14

Antalya'da "demir adam" olarak tanınan 70 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Antalya'nın Alanya ilçesinde 29'uncusu düzenlenen Triatlon Yarışları'nda Alanya ve Avrupa 2'ncisi oldu. Bıdı, 120 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini ve bu hedefin hayatındaki en önemli başarı olacağını söyledi



Antalya'nın Alanya ilçesinde 29'uncusu düzenlenen Triatlon Yarışları; yaş grupları ve aquatlon yarışlarıyla başladı. Alanya ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Antalya ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Fedarasyonu Triatlon-Aquatlon Türkiye Finali, 50 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla saat 07.30'da Galipdere Plajı'nda başlangıcı yaptı. Gün boyu devam eden organizasyon aquatlon yarışlarıyla devam etti.



Triatlon Dünya Kupası'nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye'yi temsil eden Ali Bıdı, Alanya ve Avrupa 2'ncisi olarak başarılarını tazeledi.



Bıdı, Antalya'da yapılan triatlon yarışları "Gloria Ironman 70.3 Turkey"de bin 900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşmayı 7 saat 13 dakikada tamamlayarak Avrupa ikinciliği, triatlon spor dalında dünya ikinciliğine ve Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen "Didim Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğu, Isparta Eğirdir'de 17'ncisi düzenlenen Ulusal Eğirdir Triatlon ve Aquatlon müsabakasında ise birinciliğe sahip.



Sporu ve sağlıklı yaşamı, her gün belirli bir kilometre; koşuyu, yüzmeyi, bisiklet antrenmanını ve sıkı bir tempoyu hayatının parçası haline getirdiğini söyleyen Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini ve bu hedefin hayatındaki en önemli başarı olacağını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA