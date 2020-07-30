Antalyalı çocukların bayramlık kıyafetleri MHP'den
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Antalyalı çocukların bayramlık kıyafetleri MHP'den

Antalya MHP İl Başkanlığı tarafından 19 ilçede çocuklara bayramlık kıyafet hediye ediliyor.

Antalyalı çocukların bayramlık kıyafetleri MHP'den
30.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:35

Antalya MHP İl Başkanlığı tarafından 19 ilçede çocuklara bayramlık kıyafet hediye ediliyor. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Başkanı Hilmi Durgun da tespit edilen aileleri ziyaret ederek, hem çocuklara bayramlık hediye etti, hem de ailelerin taleplerini dinledi. Ziyaretler kapsamında ikiz kardeşler Milletvekili Başkan'dan bilgisayar talep ederken, engelli bir birey de iş talebinde bulundu.

Bayram öncesi çocukları sevindirmek için bir hediye organizasyonu düzenleyen MHP Antalya İl Başkanlığı, bu kapsamda 19 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. İlçe başkanları ve teşkilat mensupları hazırlanan kıyafetleri çocukların evlerine giderek teslim ederken, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Başkanı Hilmi Durgun da bugün ziyaretlerini sürdürdü. Kepez ilçesinde tespit edilen aileleri ziyaret eden Başkan ve Durgun, hem anne babaların sorunlarını dinledi, hem de çocuklara kıyafet hediye etti.

Çocukların ve ailelerin ziyaretleri sırasında bazı talepleri de oldu. İkiz kardeşler Milletvekili Başkan'dan bilgisayar talep ederken, engelli bir birey de iş talebinde bulundu. Ailelerin iletişim bilgilerini alan Abdurrahman Başkan ise bayram sonrası talepleri yerine getireceğinin sözünü verdi.

"Çocuklar için ne yapsak azdır"

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu hatırlatan Başkan, "Çocuklar için biz ne yapsak azdır. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecekte bizim yerimizi alacaklar. Bir vesileyle onları ziyaret ettik. Geliri nispeten düşük aileleri ziyaret edip, sevindirdik. Sadece hediyeler değil onların sorunlarını da dineldik. İkiz çocuklarımızın bilgisayar istedi, engelli vatandaşımız iş istedi. Bizde inşallah dertlerine derman olmaya çalışacağız. Onların gülüşleri, 'Allah razı olsun' demeleri çok önemli. Hangimizin bayramda alınan kıyafetlerle ilgili anısı olmaz? Ben hiç unutmam, yastığımın altına sakladığım ayakkabı vardı. Çocukların ruhunu anlamak için kendi çocukluğumuza inmek lazım. Onları mutlu ettiysek, bizde mutluyuz" dedi.

"2020 tane çocuğa ulaşmayı hedefledik"

İl Başkanı Hilmi Durgun ise çocukları mutlu etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini, teşkilat mensuplarının da bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Durgun, "19 ilçe teşkilatımız ve il başkanlığımız olarak, 2020 yılı dolayısıyla 2020 tane çocuğa ulaşmayı hedefledik. İlçe başkanlarımız Antalya'da geleceğimizin teminatı çocuklara hediyeler sunmaya devam ediyor. Bu hayra ortak olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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