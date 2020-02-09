09.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:55

Antalyalı çiftçiler zirai don nöbetinde (2)

ALANYA VE FİNİKE'DE YOĞUN MESAİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden cumartesi ve pazar gecesi için zirai don uyarısı yapıldı. Türkiye'nin gözde tatil yeri Alanya'da, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle üreticiler, seralarda 'don' nöbeti tutmaya başladı. Çiftçiler, seralarda sıcaklığın düşmemesi ve ürünlerin zarar görmemesi için soba yakıp, kazanlarla su kaynatarak ve ürünlere fıskiyelerle sıcak su püskürterek veya özel birleşeni tütsüleyerek, dumanlama tekniğiyle sabaha kadar ısıyı sabit tutmaya çalıştı.

ODUN SOBALARI KURULDU

Örtü altı muz üreticisi Murat Zeybek (44), 5,5 dönüm alana kurulu serasındaki 800 muz fidanını, sera içine yerleştirdiği 10 odun sobasıyla dona karşı korumaya çalıştı. Don nöbetlerinin 2 gece boyunca devam edeceğini belirten Zeybek, "Bugün zirai don uyarısı nedeniyle ve derecemiz eksi 2 ile eksi 3 derece olduğu için sobamızı yaktık. İlerleyen saatlerde derecemizi kontrol edip, gerekirse takviye yaparak ısıyı artıracağız. Meteoroloji yetkililerinin uyarısına göre don olayı saat 08.00'e kadar sürecek. Biz de sabaha kadar nöbet tutacağız" dedi.

2 GECE NÖBET

Serasının sıcaklığını özel karışımı tutuşturarak, tütsüleme yöntemiyle ısıyı artırmaya çalışan Mehmet Sar ise 2 gecelik don uyarısının çok önemli olduğunu belirtip, gözlerini kırpmadan 2 gece nöbet tutacaklarını söyledi. Sar, "Demirtaş Mahallesi'ndeyiz. Hava sıcaklığı eksiye düştüğünde çiftçiler arasında 'bomba' ismi verilen maddeyi yakıyoruz. Seramızın içinde bir sis sağlıyoruz. Çıkan sisle ürünlerimizin donmasını önlüyoruz. Sabaha kadar nöbete devam edeceğiz" diye konuştu.

SICAK SUYLA 'DON' ÖNLEMİ

İlçenin Yeşilöz Mahallesi'nde serasına yerleştirdiği özel düzenekle fıskiyeler aracılığıyla ürünlerin üzerine 15 derece sıcaklıkta su püskürterek, donla mücadele eden Ahmet Yüksel ise sabaha kadar sıcaklığı 5 derecede tutmaya çalışacaklarını anlattı. 10 dönüm serası olduğunu kaydeden Yüksel, "Derin sondajla çıkardığımız 15 derece sıcaklığındaki suyu seraya verdiğimizde içeriyi 5 derece ısıtıyor. Dondan bu şekilde korunmaya çalışıyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, zirai don uyarısını bugün de yenileyerek, saat 02.00'den itibaren sıcaklığın eksi derecelere düşeceğini ve bölgede don oluşacağını belirtti.

FİNİKELİ ÇİFTÇİ, BÜTÜN GECE NÖBET TUTTU

Antalya'nın Finike ilçesinde de örtü altı üretim yapan çiftçiler, meteorolojinin zirai don uyarısı üzerine bütün gece seralarda soba yakarak tedbir aldı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, özellikle Sahilkent ve Hasyurt mahallelerinde üreticinin soba yakarak tedbir aldığını, bazı üreticilerin de don kırıcı rüzgar pervaneleri kullanarak narenciye bahçelerini koruduğunu kaydetti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Meclis üyesi İsmail Şentürk ile birlikte saat 22.30 itibarıyla seralarda sobalarını yakmaya başlayan üreticileri ziyaret etti. Üreticilere ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Geyikçi, "Zirai don karşısında sabaha kadar soba yakan, nöbet tutan çiftçi hemşehrilerime kolaylık diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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