Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
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Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı

Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy mahallesinde çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy mahallesinde çiftçiler yağmur duasına çıktı. Dereköy Hacıalanı mevkiinde bulunan mezarın yanında gerçekleşen dua sonrası yemek ikram edildi.

Dereköy mahallesi Hacıalanı mevkiinde bulunan mezarın yanında yapılan yağmur duasında Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri, yağmur duası için ellerini semaya açtı.

Duanın ardından bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, "Korkuteli'nin 58 mahallesinde Kurak bir mevsim yaşıyoruz, uzun zamandır yağmur yağmıyor, ekinlerimizin suya ihtiyacı var. Bu sebeple çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yağmur duasına çıktık" dedi. Yağmur duası, yemek ikramının ardından sona erdi. - ANTALYA

Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı
Antalyalı çiftçiler yağmur duası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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