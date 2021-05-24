Antalyalı çiftçiler buğday hasadına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyalı çiftçiler buğday hasadına başladı

Antalyalı çiftçiler buğday hasadına başladı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Ekonomi

Antalya'da çiftçiler, buğday hasadına başladı.

Antalya'da çiftçiler, buğday hasadına başladı.

Serik ilçesinde tarım işçilerinin de terk döktüğü hasatta, biçerdöverlerle hummalı çalışma yürütülüyor. Buğday taneleri, sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılıyor.

Hasat sonrası tarlalarda kalan kısımlar ise balyalanıp, hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hasadın geçen yıla göre bir hafta erken başladığını söyledi.

İlçede 118 bin 500 dekar alana buğday ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Çömezoğlu, "Bu yılki hasatlarda 52 bin 250 ton buğday bekliyoruz. Serik'te 2 bin 400 dekar arpa ve bin 80 dekar yulafın da hasadı yapılacak." dedi.

Üretici taban fiyatlarından memnun

Tekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Şimşek de buğday alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.

Buğday üreticisi Mehmet Durmaz ise buğdayın dönümünden 500-600 kilo verim beklediklerini söyledi.

Verimin iyi olduğunu belirten Durmaz, "Geçen yıl buğday taban fiyatı 1 lira 65 kuruş iken bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Fiyatlardan memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyalı çiftçiler buğday hasadına başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:28:06. #1.14#

title