Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı

Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'daki 22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin ardından Bursa'da 59'uncu Çalı Güreşleri'nde de altın kemeri kazanarak dikkati çekti.

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'daki 22. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin ardından Bursa'da 59'uncu Çalı Güreşleri'nde de altın kemeri kazanarak dikkati çekti.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılmayan yağlı güreşlerde yeni sezon Nilüfer Belediyesince düzenlenen Çalı Güreşleriyle devam etti.

Dünkü finalde Ali Gürbüz'ü yenen Okulu, 59. Çalı Güreşleri'nde de başpehlivanlığı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kumluca Güreşleri'nin ardından sezonun ikinci güreşinde de altın kemeri alarak 2'de 2 yapan Okulu, "Kırkpınar öncesi birinci oldum. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Başpehlivan Okulu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Uysal da Bursa'dan da altın kemerle dönen Okulu'yu kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Nur Sürer Sarp Akkaya Erkan Petekkaya
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu 2'de 2 yapmanın sevincini yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:43:15. #1.15#

title