Antalyalı Afetzedelerin de Borçları Ertelenecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'nın bazı ilçelerinde hortum ve dolunun büyük çaplı hasara yol açtığını belirterek, "Bu yıl afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıştır. Meydana gelen hortum ve dolu afetinden etkilenen Antalyalı çiftçilerimiz de bu kararnameden faydalanabileceklerdir." ifadesini kullandı.



Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Demre, Kumluca, Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde dün yaşanan hortum ve dolunun, bölgede büyük çaplı hasara yol açtığını belirtti.



Söz konusu yerleşim yerleri ile başta seralar olmak üzere bazı tarımsal alanların da olumsuz etkilendiğini, Finike'de ayrıca narenciye bahçelerinin hasar gördüğünü aktaran Fakıbaba, Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde ekiplerin bölgede ön hasar tespit çalışmaları yaptığını, bu çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.



Fakıbaba, kesin hasar tespitinin ise ileriki günlerde belli olacağının altını çizerek, tespit çalışmaları tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.



Hortum ve dolu afetlerinin tarım sigortaları kapsamında olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:



"TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapmaktadırlar. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Ayrıca 2017 yılında afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıştır. Hortum ve dolu afetinden etkilenen Antalyalı çiftçilerimiz de bu kararnameden faydalanabileceklerdir.



Bölgedeki gelişmeler hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Sayın Valimiz, İl Müdürümüz ve diğer tüm yetkililer olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır. Bu afette can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Bu vesileyle dolu ve hortum felaketinden etkilenen bütün üretici kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor, kendilerine geçmiş olsun diyorum."