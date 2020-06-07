ANTALYA Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı
Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardıANTALYA'nın Alanya ilçesinde yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.
07.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:30
Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.
Alanya- Hadim yolu üzerinde Gevne Yaylası mevkiinde yola dökülen zifte yapışarak mahsur kalan keçi yavrusunu görenler yardıma koştu. Vatandaşlar uzun uğraş sonucu oğlağı ziftten çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oğlak daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA