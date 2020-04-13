ANTALYA Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı - Haberler
Manavgat, Zabıta, Polis, Güncel

ANTALYA Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda zabıtanın yaptığı uyarılara alışverişe gelenler uymadı.

13.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:26
ANTALYA Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda zabıtanın yaptığı uyarılara alışverişe gelenler uymadı. İbrahim Sözen Caddesi'ne bulunan bir banka şubesi önünde toplanan kalabalığa polisin yaptığı uyarılar da fayda etmedi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar pazar yeri ve banka şubelerine akın etti. Manavgat'ın en büyük 2 pazarından biri olan Pazartesi Pazarı girişinde önlem alan zabıta ekipleri hem pazara girenlere maske dağıttı hem de tek tek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.

UYARI LEVHASININ ÖNÜNDE

Pazar içerisine Manavgat Belediyesi tarafından konulan 'sosyal mesafenin korunması, ürünlerin seçilmemesi' gibi çeşitli uyarıların yazılı olduğu levhalara rağmen vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralına uymadığı gibi ürünleri kendileri seçerek aldı. Bazı tezgahlarda satıcıların ürünleri seçmelerine imkan tanımamasına rağmen bazı tezgahlarda da vatandaşların kendilerinin almalarına müsaade edildiği dikkati çekti.

POLİS GELDİĞİNDE AYRILDI, GİDİNCE TOPLANDILAR

Öte yandan ilçede Bankalar Caddesi olarak bilinen Antalya ve İbrahim Sözen caddelerinde polis ekipleri sürekli dolaşarak, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Polisin uyarısı sırasında sosyal mesafede belirtildiği şekilde birbirinden uzaklaşan vatandaşlar, polis ekipleri ayrıldıktan sonra yeniden banka önüne yığıldı.

ANTALYA Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: ANTALYA Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 18:34:21. #1.14#
title