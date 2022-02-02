Antalya Yörükler Derneği üyesi gençler Antalyaspor Kulübü Başkanı Çetin'i ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Antalya Yörükler Derneği Gençlik Kolları Başkanı İlyas Tekkanat ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'i ziyaret etti.

Döşemealtı ilçesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Tekkanat, genç Yörükler olarak Antalyaspor'un her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

Yörük kültürünü yaşatmak istediklerini dile getiren Tekkanat, "Antalyalı Yörükler olarak Antalyaspor'umuzun başarısı için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Başkan Çetin ile keyifli ve verimli bir sohbet oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Aziz Çetin de ziyaret dolayısıyla Tekkanat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.