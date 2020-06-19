ANTALYA Yorgana düşürdüğü sigaranın neden olduğu yangından itfaiye kurtardı
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ANTALYA Yorgana düşürdüğü sigaranın neden olduğu yangından itfaiye kurtardı

Yorgana düşürdüğü sigaranın neden olduğu yangından itfaiye kurtardıAntalya'da yatağa bağımlı yaşayan Bayram Akça, (77) yorgana düşürdüğü sigarayı söndüremeyince yangın çıktı.

19.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:28

Yorgana düşürdüğü sigaranın neden olduğu yangından itfaiye kurtardı

Antalya'da yatağa bağımlı yaşayan Bayram Akça, (77) yorgana düşürdüğü sigarayı söndüremeyince yangın çıktı. Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı adam, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve torunuyla aynı evde yatağa bağımlı yaşayan Bayram Akça, sabah saatlerinde sigara içmeye başladı. Elindeki sigarayı üzerindeki yorgana düşüren Akça, sigarayı söndüremedi. Yanan sigara nedeniyle yorgan alev aldı. Akça'nın sesini ve dumanı gören torunu yardım için odaya koştu. Dedesine yardım etmek için çaba harcayan torun, üzerindeki yorganı yere atarak dedesini odadan çıkarmaya çalıştı.

Durumun bildirilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zemin kattaki eve giren itfaiye, Akça'yı alevler arasından çıkarıp yangına müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Akça'ya ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı adam, tedavi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evde ise maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA Yorgana düşürdüğü sigaranın neden olduğu yangından itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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