Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor (2)
BUCAK'TA DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİBurdur'un Bucak ilçe merkezinde dün geceden itibaren yoğun yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.
BUCAK'TA DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Burdur'un Bucak ilçe merkezinde dün geceden itibaren yoğun yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. İlçeye bağlı Çamlık köyünün yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kardan kapanan yol özel idareye bağlı iş makineleri tarafından temizlenerek açıldı. İlçede kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı belirtildi.
Halim AKCA/BUCAK (Burdur),