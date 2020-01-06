Antalya yolunda ulaşımı aksatıyor

06.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:53

BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Burdur'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Çeltikçi ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle Burdur- Antalya yolunun 1225 rakımlı Çeltikçi Beli'nde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Kaynak: DHA

Burdur kent merkezinde ise ağır tonajlı araçların Antalya yoluna geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.