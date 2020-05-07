Antalya yolunda 'sis', sürücülere zor anlar yaşattı

Antalya karayolunda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Antalya karayolunda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli- Antalya karayolunda akşam saatlerinde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.

Kaynak: DHA