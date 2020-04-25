ANTALYA Yolda uyuyan köpeği ezerek öldürdü
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ANTALYA Yolda uyuyan köpeği ezerek öldürdü

Antalya'da sokağa çıkmasa yasağının olduğu akşam yol ortasında yatan köpeğe çarparak ölümüne sebep olan kimliği belirsiz sürücü her yerde aranıyor.

25.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:42
ANTALYA Yolda uyuyan köpeği ezerek öldürdü

Antalya'da sokağa çıkmasa yasağının olduğu akşam yol ortasında yatan köpeğe çarparak ölümüne sebep olan kimliği belirsiz sürücü her yerde aranıyor.

*- Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün hız kurallarına uymadığı görüldü.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde 19 Nisan Pazar günü saat 21.00'da meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç, yol ortasında yatan evcil köpeği hemde sokağa çıkma yasağının olduğu gün ezerek 30 metre sürükledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine çağrılan hayvan ambulansı olay yerine geldiğinde köpeğin öldüğünü tespit etti. Köpeğin sahibi olayın ardından polise şikayette bulunarak sürücünün bulunmasını istedi. Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olay yerindeki bir işletmeye ait güvenlik kameralarında köpeğin yol ortasında uyuduğu ve hızlı olduğu görülen sürücünün hiç frene dahi basmadan köpeği ezdiği ve sürükledikten sonra kayıplara karıştığı görülüyor.

Antalya Can Dostlar Derneği Başkanı Arife Yanık, bu türden olaylarla sık sık karşılaştıklarını ve sürücünün köpeği bilerek ezdiğini düşündüklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağına rağmen nasıl dışarıda rahatça dolaşıldığını anlamadığını belirten Yanık, "Hem yasağa rağmen dışarı çıkmış hem de yolda yatan masum bir köpeği eziyor. İki suçu birden işliyor" dedi.

ANTALYA Yolda uyuyan köpeği ezerek öldürdü

Kaynak: DHA

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