ANTALYA Yolda bulduğu bayrağı süpürgesinin sapına takan işçiye ödül
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ANTALYA Yolda bulduğu bayrağı süpürgesinin sapına takan işçiye ödül

Yolda bulduğu bayrağı süpürgesinin sapına takan işçiye ödülAntalya'da geçen günlerde yolda bulduğu Türk bayrağını süpürgesinin sapına takarak işine devam eden temizlik işçisi Ergün Gelen (47), Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen tarafından ödüllendirildi.

28.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:42

Yolda bulduğu bayrağı süpürgesinin sapına takan işçiye ödül

Antalya'da geçen günlerde yolda bulduğu Türk bayrağını süpürgesinin sapına takarak işine devam eden temizlik işçisi Ergün Gelen (47), Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen tarafından ödüllendirildi.

Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ergün Gelen, 22 Nisan günü ilçede temizlik yaparken yol kenarında bulduğu Türk bayrağını süpürgesinin sapına taktı. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Gelen, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gün boyu bu şekilde çalışan Ergün Gelen, bayrağı, mesai bitiminde evine götürerek balkonuna astı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan Gelen'in görüntüleri yoğun ilgi gördü. Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, Ergün Gelen ile makamında buluştu. Yaptığı hareket karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Esen, Gelen'i tebrik etti. Gelen'le bir süre sohbet eden Esen, Gelen'in 13 ve 11 yaşlarındaki iki kızı için hazırladıkları kırtasiye ürünleriyle dolu sırt çantalarını hediye etti. Başkan Esen, aynı zamanda Gelen'e çeyrek altın vererek ödüllendirdi.

Videoyu izlediğinde çok duygulandığını söyleyen Esen, 'Yaptığın hareketle bayrağımızın değerini ortaya koydun. Senin gibi yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan insanların yüzü suyu hürmetine bu memleket her zaman ayakta kalacak. Bayrağa gösterdiğin saygı karşısında ben de çok duygulandım. Senin yaptığın o hareket insanları mutlu etti. Allah da seni mutlu etsin. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrağı yerde görünce dayanamayıp aldığını söyleyen Gelen, "İşime devam ettiğim sırada, yere düşmüş bayrağı gördüm ve aldım. Süpürgeme takarak çalışmaya başladım. Mesaimin ardından bayrağı eve götürdüm ve balkonuma astım. Görüntümün çekildiğini internette görünce öğrendim. Bayrağı yerde görünce dayanamadım, yine olsa, yine yerden alırdım. Yerde gördüğümde insanlara 'bayrak yere atılır mı?' diye sitem ettim" diye konuştu.

ANTALYA Yolda bulduğu bayrağı süpürgesinin sapına takan işçiye ödül

Kaynak: DHA

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