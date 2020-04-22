ANTALYA Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti*- Antalya'nın Alanya ilçesinde yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen sürücü isyan ettirdi.

Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti

*- Antalya'nın Alanya ilçesinde yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen sürücü isyan ettirdi.

*- Mahalleli, besledikleri köpeğin ezildiğini fark edince sürücüye tepki gösterdi.

*- Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti. Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği yer aldı.

Kaynak: DHA