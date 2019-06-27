ANTALYA YILLAR ÖNCE KARACİĞERİNİ VERMEK İSTEDİĞİ BABASINA BÖBREĞİYLE CAN OLDU

Antalya'da eskrim antrenörü Duygu Dönmez (31), böbrek yetmezliği hastası babası Ahmet Fahir Dönmez'e (56) böbreğiyle can verdi. Dönmez, 4 yıl önce siroz teşhisi konulan babasına o dönemde karaciğerini vermek istediğini, ancak kadavradan bağışlanan karaciğer nakledilince buna gerek kalmadığını söyledi. Sporcu olmanın böbrek bağışında bulunmaya engel olmadığını söyleyen Duygu Dönmez, bu konuda hiç tereddüt etmediğini söyledi.

Antalya'da 4 yıl önce siroz tanısı alan ve karaciğer nakli olmasına karar verilen Ahmet Fahir Dönmez, kızı eski milli eskrimci Duygu Dönmez'in karaciğeriyle yaşama tutunmaya hazırlanırken organ bekleme listesinde kadavradan bağış çıkınca can buldu. Ancak Ahmet Fahir Dönmez'e 1 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorların diyalize girmesi gerektiğini söyledikleri Dönmez'in yardımına ise yine kızı Duygu yetişti. Babasının diyalize girmesini ve organ bekleme listesinde binlerce hastanın arasına yazılarak böbrek beklemesini istemeyen Duygu Dönmez, hiç tereddüt etmeden babası için bağışçı olacağını söyledi. Yapılan tetkikler sonucu değerleri uyumlu bulunan Duygu Dönmez, 4 yıl önce karaciğerini vermek istediği babasını böbreğiyle hayata bağladı. Kızının böbreğiyle yaşama tutunan Ahmet Fahir Dönmez onunla gurur duyduğunu söylerken, eskrim antrenörü Duygu ise böbrek bağışında bulunmanın spora engel olmadığını vurguladı.

'BÖBREĞİMİ VERMEK NASİPMİŞ'

Hasta babasına 4 yıl önce de karaciğerini vermek istediğini belirten Duygu Dönmez, Karaciğer değil ama böbrek vermek nasipmiş dedi. Babasının siroz olduğunu öğrendiklerinde nakil için bekleme listesine yazıldıklarını anlatan Duygu Dönmez, şunları kaydetti

Benim değerlerim babama karaciğer vermek için tutuyordu ama şans eseri kadavradan bağış çıkmıştı. Başarılı bir karaciğer nakli oldu. Ancak 1 ay önce bu kez böbrekleri iflas etti. Diyalize bağlanması gerekiyordu ama diyaliz çözüm değil. Karaciğer nakilli bir hasta olduğu için diyalizin ona zararları olacaktı. Böbrek bekleme listesine yazıldı. Böbrek nakli için bekleme listesinde beklemek çok zordu. Çünkü binlerce hasta bekliyordu. Babama 4 yıl önce karaciğerimi vermek için niyetlenmiştim ama böbreğimi verdim.

'SPORCU OLMAM ÇABUK TOPARLANMAMDA AVANTAJ'

Eskrim dışında fitness ile ilgilenen ve 4 yaşında Elif adında bir kızı bulunan Duygu Dönmez, babasına böbreğini verirken spor yapamayacağı konusunda bir tereddüt yaşamadığını belirterek, Bunu doktorlarımızla konuştuğumuzda böbrek bağışında bulunmamın spor yapmama engel olmayacağını söylediler. Bir insan böbrek sorunu yaşarsa iki böbreği birden iflas ediyor. O yüzden tek ya da çift böbrekli olmak çok avantajlı ya da dezavantajlı değil. Bunu doktorlarımız çok iyi açıkladı dedi. Dikişlerinin 20 gün sonra alınacağını ve en kısa zamanda yeniden spora başlayacağını kaydeden Dönmez, 45 gün sonra spora geri dönebileceğim. Zayıf olmak, kaslı olmak bence avantaj. Daha çabuk toparlanacağım. Hiçbir sıkıntım yok şu anda diye konuştu.

İKİ KEZ ORGAN NAKLİ OLDU

Karaciğer naklinden sonra böbrek nakli de olan Ahmet Fahir Dönmez ise Hiç diyalize girmeden kızımdan alınan böbrekle hayata döndüm dedi. Bir baba olarak kızının böbreğiyle yeniden hayata tutunmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Dönmez, Kızımla gurur duydum. Çok sevindim. Ama biraz da bir baba olarak burukluk yaşadım dedi.

EŞİNİN VE DİĞER KIZININ KAN GRUPLARI UYMADI

Ahmet Fahir Dönmez'in eşi Sabriye Dönmez (54) de önce kendisinin böbrek vermek istediğini, ancak kan değerlerinin tutmadığını belirterek, Bunun üzerine Duygu böbreğini verdi dedi. Organ bağışının önemine değinen Sabriye Dönmez, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

Babasına böbreğini vermek istediğini belirten öğretmen kızı Ilgın İpeksümer (34) de kan grupları tutmadığı için bağışçı olamadığını ifade ederek Duygu'nun değerleri uyunca o verdi. Duygu'nun değerleri uygun olmasaydı eşim böbrek verecekti dedi.

Ahmet Fahir Dönmez'in karaciğer nakli ameliyatını da yapan Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ise Bu kez de böbrek sorunu başlayınca kızından böbrek nakli yaptık dedi. Sporcu olmanın böbrek bağışına engel oluşturmadığını kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, babasına böbrek veren Duygu'nun kısa süre sonra spor hayatına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA