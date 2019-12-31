Antalya yılın son gününde denize girdiler
Yılın son gününde denize girdilerANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günü denize girmenin keyfini çıkardı.
Yılın son gününde denize girdiler
ANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günü denize girmenin keyfini çıkardı.
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilenler Lara- Örnekköy sahilinde denize girdi. Yılın son gününü yüzerek geçiren kent sakinleri, deniz suyunun havadan daha sıcak olduğunu söyledi.