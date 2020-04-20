Antalya'yı nem bulutları kapladı Antalya'yı nem bulutları kapladıANTALYA'da nem bulutları, kentin üzerini kapladı.

Antalya'yı nem bulutları kapladı

ANTALYA'da nem bulutları, kentin üzerini kapladı. Yüzde 73 ölçülen nem oranıyla birlikte sıcak hava etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da nem bulutları kentin üzerini kapladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran nemin oranı yüzde 73 ölçüldü. Nem nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Nem bulutları deniz üzerinde de etkili olurken, Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı.

Kenti yukarıdan gören Kepez ilçesinden bakıldığında binalar siluet halinde görülürken, normal zamanlarda denizin görüldüğü noktalardan ise denizi görebilmek imkansızlaştı.

Kaynak: DHA