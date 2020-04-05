Antalya'yı Konya'ya bağlayan alternatif yayla yolu kayalarla kapatıldı Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından kenti Konya'ya bağlayan Akseki ilçesindeki alternatif yayla yoluna geçişin engellenmesi için kayalar konuldu.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından kenti Konya'ya bağlayan Akseki ilçesindeki alternatif yayla yoluna geçişin engellenmesi için kayalar konuldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Akseki ilçesinde kentin Konya ile bağlantısını sağlayan alternatif yayla yollarında da tedbirler alındı.

Süleymaniye Mahallesi'nden başlayan ve 12 mahalleden geçtikten sonra Konya'nın Seydişehir ilçesine ulaşan yayla yolu, Akseki Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla kaya parçaları dökülerek geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: AA