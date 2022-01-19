Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan ve aşırı kar ve kipi sebebiyle dün akşam araç trafiğine kapatılan Akseki-Seydişehir karayolu, trafiğe açıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan ve aşırı kar ve kipi sebebiyle dün akşam araç trafiğine kapatılan Akseki- Seydişehir karayolu, trafiğe açıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu saat 19.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yol sabah saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeni ile kapanan yolda yüzlerce araç Akseki kavşağında beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki kavşağında araçları trafiğe salmayarak dinlenme tesislerine yönlendirilmişti.

Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yer yer kar kalınlığı 50 santim ile bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise bir metreye ulaştı. - ANTALYA