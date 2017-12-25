Antalya'yı Helal Turizmin de Merkezine Getirebiliriz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın İslam coğrafyasına çok yakın, turizmi iyi bilen, altyapısı çok iyi bir şehir olduğunu belirterek, kenti bu artılarıyla çok kolay bir şekilde "helal turizmin" de merkezi haline getirebileceklerini belirtti.



MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda "Türkiye'de Turizm Trendleri" başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı düzenlendi.



Karaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, gastronomi, sağlık ve helal turizm alanlarında Türkiye'nin potansiyeline vurgu yaptı.



Antalya'nın resort turizmde kaydettiği başarıyı diğer turizm çeşitlerinde gösteremediğine dikkat çeken Karaloğlu, 2016 yılında yaşanan sıkıntıdan sadece otellerin etkilenmediğini, bu nedenle Antalya'nın havalimanı ile otel arasında yaşanan turizm modelinden kurtarılması gerektiğini söyledi.



Her şey dahil turizmi anlayışıyla belli bir noktaya kadar gelindiğini ancak bu sistemden Antalya'yı da Türkiye'yi de çıkarmak gerektiğini savunan Karaloğlu, turizmi geliştirme noktasında eldeki imkanların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Karaloğlu, Antalya'nın doğası ve tarihiyle bir bütün olarak pazarlanması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Sahip olduğumuz doğa ve iklimin yanı sıra Antalya tarihi ve kültürel değerlerimizin zenginliğiyle turistlerin beklentilerini karşılaması açısından bize sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Gazipaşa'dan Kaş'a, Muratpaşa'dan Elmalı'ya kadar Antalya dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan zenginliklere sahip. Bu zenginliklerimizi turizmdeki yeni trendlerle birleştirmeliyiz. Başta kültür turizmi olmak üzere kruvaziyer, sağlık, spor, kongre, eğitim, doğa, gastronomi, helal, kırsal, yayla gibi turizmin her alanında Antalya çok önemli ürünleri ve çok büyük bir potansiyeli olan bir şehir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ve potansiyeli değerlendirerek Antalya'yı her şeyiyle ve her yönüyle değerlendirmemiz lazım."



"Helal turizm" tartışması



"Turizmin helali, haramı mı olur?" tartışmaları sürerken, dünyanın bu alanda çok ileri gittiğini gördüklerini ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Toplantıya gelmeden önce internete 'helal turizm' yazdığımda karşıma ilk sırada İspanya otelleri çıktı. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Bu konuda çok hızlı bir şekilde çalışmalar yapmalıyız. Helal turizmde öncelikle standartları koyan, sertifikasyonu yapan ve denetimini sağlayan bir ülke haline gelmeliyiz. Herkesin kafasına göre 'helal turizm yapıyorum' demesinin önüne geçmemiz lazım. Yoksa herkesin kafasına göre ortaya attığı bir helal turizm algısı ortaya çıkıyor."



Karaloğlu, "helal turizm" standartlarının devlet tarafından konması ve Diyanet İşleri Başkanlığının da bu çalışmada olması gerektiğini belirtti.



Antalya'nın Akdeniz çanağında "helal turizmin" merkezi haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Beyrut'tan uçağa binen bir insan 45 dakika, Cidde'den uçağa binen bir Müslüman 1,5 saat sonra Antalya'dadır. Antalya İslam coğrafyasına çok yakın, turizmi iyi bilen, altyapısı çok iyi bir şehir. Antalya'yı çok kolay helal turizmin de merkezine getirebiliriz." dedi.