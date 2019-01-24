Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (10)

5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.

DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (kumluca)

-----------------

Sera görüntü

Yıkılan iş yerleri

Araç görüntü

Yıkılan duvar

Vatandaş röp..

Yıkılan çatı

Vatanda röp..

Kaymakam alanı incelemes

Devrilen ağaçlar

AK Parti Milletveki Atay Uslu ve vataşlarla görüşmesi

Sokaklardan görüntü

Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike)

--------------

Finike ASAT Müdürlüğü önünden görüntü

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun görüntüsü

Hortumun devirdiği ve savurduğu araçların görüntüsü

Hizmet binasının içinden harabe görüntüleri

Devrilen ve zarar gören araçlardan detay görüntüler

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun açıklamaları

Devrilen baz istasyonunun görüntüsü

Kırılan portakal ağaçları detay

Hortumu gören Ramazan Eken'in olay anını anlatması

Kaymakam Ergül Baysal'ın hastanedeki bir yaralıyı ziyaret etmesi

Kaymakam Ergül Baysal'ın açıklamaları

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike 2)

--------------

Hortumun geçtiği noktalarda hasar gören portakal bahçeleri

Devrilen baz istasyonundan görüntü

Devrilen araçlardan görüntüler

Hizmet biriminde devrilen araçların görüntüsü

Araçların kaldırılması

Detaylar

160 MB

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Korkuteli)

--------------

Yolda ilerleyen aracın camına çarpan dolu görüntüleri

Bayatbademli Mahallesi'ndeki su basan yerlerin görüntüsü

Yolda akan sudan görüntü

Detaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kemer)

--------------

Vatandaşların aracın düştüğü yere koşması

Suya giren vatandaşların aracı kontrol etmesi

Araca giren bir vatandaşın araçla sürüklenmesi

Aracın suda gidişi

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: DHA