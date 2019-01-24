Antalya'yı Fırtına Vurdu; Başına Sac Parçası Çarpan Berivan Öldü (10)
5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜAntalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı.
5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ
Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.
DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI
Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.
Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (kumluca)
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Sera görüntü
Yıkılan iş yerleri
Araç görüntü
Yıkılan duvar
Vatandaş röp..
Yıkılan çatı
Vatanda röp..
Kaymakam alanı incelemes
Devrilen ağaçlar
AK Parti Milletveki Atay Uslu ve vataşlarla görüşmesi
Sokaklardan görüntü
Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike)
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Finike ASAT Müdürlüğü önünden görüntü
Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun görüntüsü
Hortumun devirdiği ve savurduğu araçların görüntüsü
Hizmet binasının içinden harabe görüntüleri
Devrilen ve zarar gören araçlardan detay görüntüler
Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun açıklamaları
Devrilen baz istasyonunun görüntüsü
Kırılan portakal ağaçları detay
Hortumu gören Ramazan Eken'in olay anını anlatması
Kaymakam Ergül Baysal'ın hastanedeki bir yaralıyı ziyaret etmesi
Kaymakam Ergül Baysal'ın açıklamaları
GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.
HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike 2)
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Hortumun geçtiği noktalarda hasar gören portakal bahçeleri
Devrilen baz istasyonundan görüntü
Devrilen araçlardan görüntüler
Hizmet biriminde devrilen araçların görüntüsü
Araçların kaldırılması
Detaylar
160 MB
HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Korkuteli)
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Yolda ilerleyen aracın camına çarpan dolu görüntüleri
Bayatbademli Mahallesi'ndeki su basan yerlerin görüntüsü
Yolda akan sudan görüntü
Detaylar
HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kemer)
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Vatandaşların aracın düştüğü yere koşması
Suya giren vatandaşların aracı kontrol etmesi
Araca giren bir vatandaşın araçla sürüklenmesi
Aracın suda gidişi
HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),