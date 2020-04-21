ANTALYA Yerleşik yabancılara belediyeden maske
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ANTALYA Yerleşik yabancılara belediyeden maske

Yerleşik yabancılara belediyeden maskeAntalya'nın Alanya ilçesinde belediye bu hafta yerleşik yabancılara maske dağıtımı yapacak.

21.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:58
ANTALYA Yerleşik yabancılara belediyeden maske

Yerleşik yabancılara belediyeden maske

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye bu hafta yerleşik yabancılara maske dağıtımı yapacak. Alanya Belediyesi maske ihtiyacını kendisi karşılayabilmek adına belediyenin atölyesinde maske üretmeye başladı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla vatandaşlara dağıtılmaya başlanan maskeler, muhtarlar aracılığıyla 102 mahalleye ulaştırılıyor. Ayrıca Alanya Belediyesi bu hafta itibariyle ilçede yaşayan 31 bin 500 yerleşik yabancı vatandaşa da dernekleri aracılığıyla maske dağıtmaya başlıyor. Alanya Belediyesi'nin ilçede yaşayan yerleşik yabancılara maske dağıtımı yapacağıyla ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Polonyalılar Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, "Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancı sayısı çok yüksek. Alanya Belediyesi sağ olsun bizi unutmadı. Herhangi bir ilan olduğu zaman bize haber verip, onları bizim gruplara, üyelerimize iletiyoruz. Bugünlerde maske dağıtacaklar. Her derneğin adına belli bir miktar maske verilecek. Biz de onları üyelerimize dağıtacağız. Bu çok güzel bir şey. Başkanımız sağ olsun bizi düşündü. Bize böyle bir iyilik yapacak. Maskeleri alacağız en kısa zamanda, sözümüzü aldık" dedi.

ANTALYA Yerleşik yabancılara belediyeden maske

Kaynak: DHA

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