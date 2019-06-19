ANTALYA YENİ ARITMA TAM GAZ

ANTALYA Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan ve Lidya Yapı A.Ş.'nin üstlendiği Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tesis tamamlandığında mevcut kapasitesi ile bölgede 2050 yılına kadar atık su arıtma sorunu yaşanmadan hizmet verileceğini söyledi.

Antalya'da Serik ilçesinde turistik tesislerin yoğun olduğu bölgede, halen Belek 1 ve Belek 2 olarak iki arıtma tesisi hizmet veriyor. Bu iki tesisin, turizm yoğunluklu bölgedeki ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle, ilçe merkeziyle birlikte Belek ve Kadriye mahallelerine de hizmet vermek için yeni bir atık su arıtma tesisinin yapımına başlanmıştı. ASAT Genel Müdürlüğü'nce ihalesi bu yıl yapılan ve sözleşmesi imza altına alınan Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri yapım işine ait çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin altyapı projeleri ve endüstriyel tesisler konusunda uzmanlaşmış ilk inşaat şirketlerinden Lidya Yapı A.Ş. tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, diğer 2 tesis devreden çıkarılacak ve buralardaki arıtma faaliyetini Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi üstlenecek. 2 etaptan oluşan proje tamamlanıp tesis devreye alındığında günde ortalama 130 bin metreküp atık su arıtılabilecek. Tesise bağlı olarak 4 yeni terfi merkezi ve 25 bin metre uzunlukta altyapı bağlantı hatlarının yapımı sürdürülürken bölgede eğim ile akışı sağlanan diğer hatların da sisteme entegre edileceği belirtildi.

Arıtma tesisi yapım çalışmalarını yakından takip eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tesis tamamlandığında mevcut kapasitesi ile bölgede 2050 yılına kadar atık su arıtma sorunu yaşanmadan hizmet verileceğini söyledi. Başkan Böcek, Serik ilçe merkezi ve turizm alanlarından gelen atık suyun arıtılacağı bu tesis sayesinde daha kapsamlı hizmet verilmesi ve daha etkili bir çevre koruma sağlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: DHA