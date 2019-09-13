Antalya yelkenliler akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacak

13.09.2019 10:19

Yelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacak

Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), üç yıldır düzenlenen Karadeniz rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı. Marmaris'ten başlayıp İskenderun ve Kıbrıs kıyılarına geçecek 43 yelkenli, 45 günde 1100 deniz mili yapacak.

DADD Ralli Akdeniz 2019 'Eski Uygarlıkların Dümen Suyunda Seyir' adlı etkinliğe, 4'ü yabancı toplam 43 tekne katılıyor. Akdeniz yolculuğuna 1 Eylül'de Marmaris Orhaniye'deki Martı Marina'da başlayan yelkenliler, Dalyan, Fethiye, Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Çıralı, Kemer, Antalya Körfezi'ni takiben Alanya'ya ulaştı. Yelkenliler Alanya'nın ardından Mersin kıyılarından İskenderun'a, oradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devam edecek. Yelkenliler beş gün KKTC'de kaldıktan sonra 15 Ekim'de Fethiye'de Akdeniz rallisini sona erdirecek.

ÜÇ KEZ KARADENİZ'İ TURLADILAR

DADD Başkanı Zafer Türkmen, önceki üç yıl Karadeniz rallisi düzenlediklerini belirterek, Yunanistan'ın Volos kentinden başlayıp İstanbul, Samsun, Karadeniz kıyılarını takiben Gürcistan ve Soçi'ye kadar devam eden ve İstanbul'a geri dönüş şeklinde 74 gün süren 1700 deniz mili yol yaptıklarını anlattı.

AKDENİZ'DE İLK RALLİ

Akdeniz rallisinin bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirten Türkmen, amatör denizcilerin oluşturduğu 850 üyeli DADD'ın Akdeniz rallisi etkinliğine 43 tekne katıldığını söyledi. Bu yıl ilk defa yapılan Akdeniz rallisinde Likya, Pamfilya ve Kilikya uygarlıklarını tema olarak belirlediklerini anlatan Türkmen, aslında bir yarış değil gezi olan etkinliğin 1 Eylül'de Marmaris'te başladığını söyledi. Türkmen, Akdeniz yolculuğunun Muğla, Antalya kıyılarını takiben İskenderun'a, oradan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Fethiye'ye şeklinde toplamda 45 gün süreceğini, yolculukta 1100 deniz mili (Yaklaşık 2 bin 200 kilometre) yapacaklarını söyledi.

TARİHİ-DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRÜYORLAR

Yolculuk boyunca limanlarda molalar vererek o bölgedeki örenyerleri, müzeler, şelaleler, göller, yaylalar gibi doğal ve tarihi güzellikleri karada da gezme imkanı bulduklarını aktaran Türkmen, 'Denize, denizciliğe, su sporlarının özendirilmesine, yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, halkımıza denizi ve denizciliği sevdirmek, topluma sportif, sosyal ve kültürel hizmetler vermek, doğayı ve bilhassa deniz ve sahillerimizi korumak, çevre bilincini yaygınlaştırmak, ortak sorunlara çözüm olanakları araştırmayı amaçlıyoruz dedi.

ROTADA HANGİ ANTİK KENTLER VAR

Denizin uygarlık olduğu ve Akdeniz ve kıyılarının çok önemli tarihi ve doğal değerlere sahip olduğunu belirten Türkmen, etkinlik boyunca Akdeniz kıyılarındaki Attaleia, Phaselis, Olimpos, Rhodiapolis, Myra, Patara, Xantos, Termessos, Arykanda, Perge, Aspendos, Side, Saros, Antiochia, Pyramos, Limyra antik kentlerinin görüldüğünü dile getirdi.

OLİMPOSLU KAPTANIN TARİHİ SÖZLERİ

Binlerce yıldan bu yana Akdeniz kıyılarında hayat bulmuş kavimlerin denizle güçlü bağlarını gösteren birçok iz olduğunu belirten Türkmen, önemli bir kültürel miras barındıran bu topraklarda bir uygarlık sona ererken yenisinin doğduğunu, Akdeniz kıyılarını adeta bir açık hava müzesi haline getirdiğini söyledi. Türkmen, 'Işık Ülkesi' anlamına gelen Lykia Bölgesi kıyılarının antik çağda Dalaman Çayı'ndan başlayarak Antalya yakınındaki Phaselis'i de içerisine alan ve günümüzde Teke Yarımadası olarak anılan bu bölgenin Anadolu'nun en gizemli topraklarını barındırdığını kaydetti.

Kaynak: DHA