ANTALYA Yedek lastikte uyuşturucu polise takıldı
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ANTALYA Yedek lastikte uyuşturucu polise takıldı

Yedek lastikte uyuşturucu polise takıldıAntalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda bir aracın bagaj kısmında yer alan yedek lastiğin içerisine saklanmış 5 ayrı paket içerisinde 2 kilogram 290 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi.

30.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:13

Yedek lastikte uyuşturucu polise takıldı

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda bir aracın bagaj kısmında yer alan yedek lastiğin içerisine saklanmış 5 ayrı paket içerisinde 2 kilogram 290 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan Antalya'ya karayoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucuyu getirecek kişilerin araç ve adres bilgilerini öğrenen narkotik ekipleri, yapmış oldukları eş zamanlı operasyonla şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araç içerisinde narkotik köpeği Yaman'ın da katkısıyla bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisine zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilogram 290 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekiplerin, yaptığı incelemede uyuşturucuyu Erzurum'dan Antalya'ya getiren H.K. (29) ve M.K.'nin (31) çok sayıda suç kaydı olduğuna ulaştı. Ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

ANTALYA Yedek lastikte uyuşturucu polise takıldı

Kaynak: DHA

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