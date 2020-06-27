ANTALYA-YAVRU KARGAYA BABA ŞEFKATİ Antalya'da erkek kuaförü Abdurrahman Uzar'ın (45) geçen yıl kargasını kaybetmesi üzerine çok üzüldüğünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları yavru kargayı kendisine getirdi.

Antalya'da erkek kuaförü Abdurrahman Uzar'ın (45) geçen yıl kargasını kaybetmesi üzerine çok üzüldüğünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları yavru kargayı kendisine getirdi. Uzar, baba şefkatiyle büyüttüğü yavruya, kaybolan kargası 'Rıfkı'nın adını verdi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan üç çocuk babası Abdurrahman Uzar, yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 'Rıfkı' adını verdiği kargasını geçen yıl eylül ayında kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Sokak sokak aradığı kargasını bulamayan Uzar, üzüntüsünden hasta oldu. Uzar'ın üzüntüsünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları bir başka karga yavrusunu getirip kendisine verdi. Kayıp kargasının boşluğunu yavruyla dolduran Uzar, baba şefkatiyle büyütmeye başladı. Uzar, 45 günde yetişkin hale gelen kargaya da Rıfkı adını verdi.

'ÖZGÜRCE UÇUP YANIMA DÖNÜYOR'

Uzar, kuaför dükkanının önündeki ağaca kurulan yuvada yaşayan kargaya, 'gel', 'git' gibi komutlar da öğretti. Kargayı eliyle besleyen ve su içiren Uzar, "Rıfkı'nın kaybolmasına çok üzüldüm. Uzun zaman birlikteydik. Gider gezer gelir, tekrar yuvasına dönerdi. Bir kazaya kurban gittiğini düşünüyorum. Yoksa mutlaka geri gelirdi. Şimdi ise yeni bir kargam var. Birlikte çok eğleniyoruz. Yavaş yavaş komutlarımı anlamaya başladı. Birkaç ay sonra kaybolan Rıfkı gibi yeni Rıfkımla bisiklet ve arabayla gezeceğiz. Doğası gereği kargalar özgür. Aile olmayı da bilen canlılar. Bu nedenle Rıfkı'yı kafese kesinlikle koymuyorum. Doğada yaşıyor, istediği zaman yanıma geliyor. Beslenmesinin ardından uçup yuvasına dönüyor" diye konuştu.

Kargaların çok akıllı canlılar olduğunu anlatan Abdurrahman Uzar, "Kimileri kargalar için 'Besle kargayı oysun gözünü' der. Ben bu söze hiç katılmıyorum. Gördüğü iyiliği asla unutmayan akıllı canlılar. Beslenme saatini biliyor. Çatılarda geziyor olsa bile beslenme saatinde dükkanın önüne gelir ve masada yerini alır" dedi.

Kaynak: DHA