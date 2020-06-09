ANTALYA Yavru deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu
Yavru deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurduAntalya Konyaaltı Sahili'ne caretta caretta türü yavru deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.
09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:21
Yavru deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu
Antalya Konyaaltı Sahili'ne caretta caretta türü yavru deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.
Konyaaltı Sahili'nde öğle saatlerinde denize girenlerin fark ettiği ölü deniz kaplumbağası yavrusu, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine sahile gelen bekçiler, ölü deniz kaplumbağası yavrusunu alıp plajdan uzaklaştırdı.
Kaynak: DHA