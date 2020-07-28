ANTALYA Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılama
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ANTALYA Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılama

Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılamaAntalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl koronavirüs nedeniyle sezona temmuz ayı sonunda başlayan tekne turlarının ilk ziyaretçileri, Ukraynalılar oldu.

28.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:32

Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılama

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl koronavirüs nedeniyle sezona temmuz ayı sonunda başlayan tekne turlarının ilk ziyaretçileri, Ukraynalılar oldu. Güller ve keman eşliğinde karşılanan turistler, yat turuna çıkıp ilçenin eşsiz güzelliklerini denizden izledi.

Alanya'da tur tekneleri koronavirüs nedeniyle bu yıl sezonu, temmuz ayı sonunda açtı. Bu yıl tekne turlarının ilk tatilcileri Ukraynalı turistler oldu. Ukraynalı turistler ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek için yat turuna çıktı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yat turu için Alanya Marina'ya gelen tatilciler, keman eşliğinde güllerle karşılandı. Yatta turistlere tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından Alanya muzu ikram edilerek ilçeyle ilgili bilgi verildi. Ardından turistler Alanya'nın tarihi güzelliği olan Alanya Kalesi, Tersane, Kızılkule, Aşıklar Mağarası ile Damlataş Plajı güzergahında gezdirildi. Teknenin açıkta demir atmasıyla yüzme fırsatı da bulan turistler, teknede çalan müziklerle de dans ederek eğlendi.

'BU SEZON AZ DA OLSA BİR KAZANÇ BEKLENTİMİZ VAR'

Tekne kaptanı Turgay Meşe, bu yıl koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, bu nedenle turizm sezonunun da geç başladığını söylerken, bu sürecin ağır ağır atlatıldığını aktardı. Meşe, "Dünya ve Türkiye olarak pandemi döneminde zor süreçlerden geçtik. Ülke olarak da dünya olarak da ağır ağır bunları atlatmaya başladık. Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Onların gelmesi de bizi mutlu etti. Misafirlerimizi karşılarken, Alanya'yı ve kendi sektörümüzü tanıtım amaçlı görsel bir karşılama düzenledik. Çok mutluyuz. Bu sezon az da olsa bir kazanç beklentimiz var. Turizm ekonomi için bir temel taştır. Misafirlerimiz bizim için çok önemli ve değerlidir. Alanya muzumuzu tanıttık, güllerle karşıladık, güler yüzümüzü sergiledik. İnşallah bu sezon ülkemiz ve turizm çalışanlarımız için de iyi olur" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÜZEL ÖNLEMLER ALINMIŞ'

Alanya'da tekne turunun ilk misafirlerinden olan Ukraynalı Kateryna Glukhovska (35), Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, "Çok mutluyuz. Türkiye'de güzel önlemler alınmış. Dezenfekte ve maskeye çok dikkat ediliyor. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

ANTALYA Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılama

Kaynak: DHA

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