ANTALYA YAŞLI ÇİFTİN YANAN EVİNİN TADİLATI İÇİN KAMPANYA
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ANTALYA YAŞLI ÇİFTİN YANAN EVİNİN TADİLATI İÇİN KAMPANYA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da Sayyara (79) ve Osman Nuri Dikici'nin (89) yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da Sayyara (79) ve Osman Nuri Dikici'nin (89) yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çiftin evinin tadilat masrafları için gönüllüler tarafından kampanya başlatıldı.

Olay, geçen pazar günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Sayyara Dikici, engelli eşi Osman Nuri Dikici'ye yemek pişirmek için mutfaktaki sobanın üzerine tencereyi koydu. Yemeğin sıcak kalması için sobayı söndürmeyen Dikici, balkonda oturan eşinin yanına giderek burada oturdu. Bu sırada sobadan çıkan alevler önce evin çatı kısmını, ardından mutfağı sardı.

Yaşlı çifti, yangını gören komşuları uyardı. Evin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etmek isteyen komşular bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken engelinden dolayı yerinden kalkamayan Osman Nuri Dikici, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Söndürme çalışmalarının ardından komşularının yardımıyla evin balkon ve oda kısmı toparlandı.

Yaşlı çiftin başlarını sokacak tek odalı evin onarımı için gönüllüler harekete geçti. Evin yanan kısmının tadilatı için gerekli 45 bin liranın toplanabilmesi için Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri kampanya başlattı. Yangın nedeniyle elektrik ve suları kesilen yaşlı çift hala evlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Evlerindeki eşyalarının da çoğunun yandığını söyleyen Sayyara Dikici, "Sobanın üstünde yemeği pişirdim. İçerisinde 1-2 odun vardı, sıcak kalsın diye söndürmedim. Eşimin yanına geldim. Ben otururken yandığını komşular görmüş geldi. Komşular itfaiyeyi çağırmış. Her şeyimiz yandı. Hiçbir şeyimiz yoktu olanlar da yandı. Eşim engelli, onun maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Çok zor durumda kaldık. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

ANTALYA YAŞLI ÇİFTİN YANAN EVİNİN TADİLATI İÇİN KAMPANYA
ANTALYA YAŞLI ÇİFTİN YANAN EVİNİN TADİLATI İÇİN KAMPANYA
ANTALYA YAŞLI ÇİFTİN YANAN EVİNİN TADİLATI İÇİN KAMPANYA
ANTALYA YAŞLI ÇİFTİN YANAN EVİNİN TADİLATI İÇİN KAMPANYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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